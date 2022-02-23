Правда, вони могли бути підставними.

У Новосибірській області РФ психіатри приїхали госпіталізувати депутата прямо із засідання.

Про це повідомляє видання "Підйом".

22 лютого на засідання Новосибірських депутатів прийшли люди в медичній формі. Вони заявили, що мають намір госпіталізувати депутата Віктора Коваленка, оскільки про його неадекватну поведінку повідомила його дружина.

Втім, інцидент викликає чимало запитань. Дружина Коваленко заперечує, що зверталася до медиків.

Міністерство охорони здоров'я області заявило, що психіатрична бригада не виїжджала на сесію райради за депутатом.

А у відповідальної за психіатричну допомогу в регіоні лікарні взагалі немає виїзної бригади.

Коваленко вже звернувся з приводу події до правоохоронних органів, а колеги висловили йому співчуття через інцидент.

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