У Колпіно під Санкт-Петербургом в Росії чоловік захопив у заручники шістьох дітей.
Читайте такожУ Москві невідомий захопив заручників у відділенні банку, вимагав привести йому Ольгу Бузову (фото, відео)Як пише Telegram-канал Baza, 38-річний Денис Бельтюков вигнав дружину на вулицю та утримує шістьох дітей у будинку на Пролетарській вулиці. Чоловік погрожує їм сокирою.
"Перед захопленням Бельтюков, за його словами, викрив дружину в зраді. У заручниках у нього шестеро дітей, серед них три рідні йому дитини. Бельтюков ходить по квартирі та тримає ніж у горла малолітньої дитини", – йдеться в повідомленні.
Трохи пізніше стало відомо, що він готовий обміняти дітей на дружину. На місце виїхав спецназ.
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