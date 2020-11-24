Злочинець заявив про готовність обміняти дітей на дружину.

У Колпіно під Санкт-Петербургом в Росії чоловік захопив у заручники шістьох дітей.

Читайте такожУ Москві невідомий захопив заручників у відділенні банку, вимагав привести йому Ольгу Бузову (фото, відео)Як пише Telegram-канал Baza, 38-річний Денис Бельтюков вигнав дружину на вулицю та утримує шістьох дітей у будинку на Пролетарській вулиці. Чоловік погрожує їм сокирою.

"Перед захопленням Бельтюков, за його словами, викрив дружину в зраді. У заручниках у нього шестеро дітей, серед них три рідні йому дитини. Бельтюков ходить по квартирі та тримає ніж у горла малолітньої дитини", – йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше стало відомо, що він готовий обміняти дітей на дружину. На місце виїхав спецназ.

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Автор: Катерина Шварц