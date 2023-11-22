Він намагався привернути увагу Путіна, пишуть вони.

У день, коли колишній глава російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин організував заколот, він планував виступити в Держдумі РФ з критикою військового керівництва.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на джерела. За їхніми даними, увечері 23 червня в Держдумі виступали представники партії "Справедлива Росія - Патріоти - За правду", які критикували уряд за недостатню підтримку окупаційної армії.

Пригожин хотів приїхати на цю зустріч, щоб виступити з критикою в бік російського військового керівництва. Більш того, його оточення розглядало можливість, що з ним буде Сергій Суровікін. "Він збирався озвучити весь морок по СВО, по Міноборони, скільки насправді жертв серед наших бійців. Загалом, весь п*зд*ц", - сказав журналістам його знайомий.

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За словами співрозмовників видання, в якийсь момент ватажок ПВК втратив прямий доступ до Путіна, тому шукав способи донести до нього свої заяви. Ще навесні він хотів "повернути прихильність Путіна" за допомогою виступу в Держдумі, але йому відмовили.

"Пригожину потрібен був статусний, офіційний майданчик з гербом. За задумом, в такому випадку його заяви без цензури точно б принесли і поклали прямо на стіл до Путіна", - сказав близький до керівництва Держдуми людина.

Незважаючи на серйозну підготовку до плану, який повинен був привести до великого скандалу, 22 червня Пригожин без пояснення причин відмовився брати участь у заході.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, що цього літа ватажок найманців заявив, що Міністерство оборони РФ обстріляло їх позиції, після чого оголосив про "марш справедливості". На шляху до Москви вони не зустріли опору і захопили кілька військових об'єктів.

У 200 кілометрах від російської столиці Пригожин зупинив війська і наказав їм повертатися. Заявлялося, що це сталося після переговорів з Лукашенком, який пообіцяв "вагнерівцям" безпеку.

23 серпня, рівно через два місяці після заколоту, в Тверській області розбився літак Пригожина, на борту якого перебував сам ватажок ПВК і його соратники.

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