Він нагородив трійку загарбників орденами за ці "геройські дії".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу "відзначився" неймовірною розповіддю про "подвиг" трьох окупантів. За його версією, ці загарбники нібито збили 24 літаки за 5 днів.

Шойгу нагородив окупантів-"героїв" орденами "За мужність". Для переконливості міністр оборони країни окупанта буквально на пальцях показав, що за 5 днів загарбники нібито мінуснули 24 літака.

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе ідентифікував "героїв". Всі вони з Далекого Сходу РФ, служать на Тихоокеанському флоті в 155-й бригаді морської піхоти у Владивостоці на офіцерських посадах - Павло Федотов, Олександр Сотников та Іван Гринчак.

Що передувало

Раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що країна-окупант має на озброєнні "суперпотужні" комплекси, які масово збивають українські літаки".

"У Збройних сил Росії з'явилися зенітні ракетні комплекси, які за 5 днів збили 24 українські літаки", - стверджував Шойгу.

Водночас, що це за таємничий зенітний комплекс і де він працює російський міністр уточнювати не став. Однак на цьому Шойгу не зупинився й продовжив свій "переможний спіч". За його словами, окупаційні війська начебто "успішно" відбивають атаки Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: