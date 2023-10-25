Міністр оборони РФ Сергій Шойгу "відзначився" неймовірною розповіддю про "подвиг" трьох окупантів. За його версією, ці загарбники нібито збили 24 літаки за 5 днів.
Шойгу нагородив окупантів-"героїв" орденами "За мужність". Для переконливості міністр оборони країни окупанта буквально на пальцях показав, що за 5 днів загарбники нібито мінуснули 24 літака.
OSINT-експерт Іраклі Комахідзе ідентифікував "героїв". Всі вони з Далекого Сходу РФ, служать на Тихоокеанському флоті в 155-й бригаді морської піхоти у Владивостоці на офіцерських посадах - Павло Федотов, Олександр Сотников та Іван Гринчак.
Що передувало
Раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що країна-окупант має на озброєнні "суперпотужні" комплекси, які масово збивають українські літаки".
"У Збройних сил Росії з'явилися зенітні ракетні комплекси, які за 5 днів збили 24 українські літаки", - стверджував Шойгу.
Водночас, що це за таємничий зенітний комплекс і де він працює російський міністр уточнювати не став. Однак на цьому Шойгу не зупинився й продовжив свій "переможний спіч". За його словами, окупаційні війська начебто "успішно" відбивають атаки Збройних сил України.