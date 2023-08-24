Глава держави зазначив, що тепер незрозуміло, для кого будуть страшнішими 20 тисяч неконтрольованих найманців - для України, Білорусі, Польщі чи для Росії.

Президент України Володимир Зеленський вдруге за день прокоментував ліквідацію ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. Він зазначив, що тепер незрозуміло, для кого будуть страшнішими 20 тисяч неконтрольованих найманців - для України, Білорусі, Польщі чи для Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на брифінгу в Києві.

"Вже вдруге за день ви у мене запитуєте (про Пригожина - УНІАН). Відчуття, що я на похоронах Пригожина…", - сказав він.

Президент наголосив, що Росія, включно з Пригожиним та його найманцями, принесла Україні стільки смертей, що нічого гарного він про "цих нелюдів" сказати не може.

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"Тут таки чи суд у Гаазі, чи божий суд. В Росії є альтернатива, бачите, - президент Путін. Ну таке рішення. Немає що мені прокоментувати…", - додав Зеленський.

Він уточнив, що наразі від "вагнерівців" залишилося 20 тисяч неконтрольованих людей.

"І тут треба подумати, для кого це страшніше - для України, для Білорусі, для Польщі, а може для Росії. Ніхто не знає. Тому я думаю, що це буде загальний виклик", - впевнений президент.

Ліквідація Пригожина - що відомо

Як відомо, Пригожин загинув внаслідок падіння літака в Росії ввечері 23 серпня разом зі своїми пособниками. На думку американських аналітиків, Пригожина ліквідував президент РФ Володимир Путін.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Пригожина. Глава держави зауважив, що смерть ватажка "вагнерівців" "у якомусь сенсі" допоможе Україні.

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