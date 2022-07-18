Затриманий росіянин збирав гроші на допомогу військовим у соцмережах.

Жителю Псковської області Російської Федерації за спробу вивезти з території Естонії квадрокоптер для російських військових загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Поліція безпеки Естонії затримала чоловіка з подвійним громадянством (РФ і Естонії) при спробі вивезення з території країни в Росію комерційних безпілотних літальних апаратів. Естонська влада вважає, що чоловік згодом хотів передати безпілотники російським військовим. Це в Естонії розцінили як підтримку "акту агресії іноземної держави". За це чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше житель Псковської області РФ Володимир Шилов через соцмережі збирав гроші на авадрокоптери для російських військових.

Тепер його близька подруга Оксана Напрягло через "ВКонтакте" збирає гроші на адвоката для нього.

Сам Володимир Шилов взятий під варту в Талліні, раз на тиждень йому дозволено зателефонувати родині.

Як писав УНІАН, раніше радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що російська делегація щонайменше двічі за останній місяць приїжджала до Ірану для огляду бойових безпілотників.

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