Як відомо, подача коктейлю "Бронепоїзд" супроводжується спеціальним обрядом – поки клієнт п'є подані йому шоти, його б'ють різними предметами по касці, одягненій на голову.

У Москві бармен зламав хребет клієнту після коктейлю "Бронепоїзд".

Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, подача коктейлю "Бронепоїзд" супроводжується спеціальним обрядом – поки клієнт п'є подані йому шоти, його б'ють різними предметами по касці, одягненій на голову.

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За даними видання, спочатку бармен вдарив клієнта пивним кухлем, а потім з розбігу врізав йому пивною кегою. Молодий чоловік впав і перестав відчувати ноги. Йому викликали швидку. У лікарні потерпілому діагностували перелом хребта.

На бармена завели кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 238 КК РФ («Надання послуг, що спричинили з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини»).

Слідство також повірить роботу директора та адміністратора закладу.

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Автор: УНІАН