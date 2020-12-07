У Москві бармен зламав хребет клієнту після коктейлю "Бронепоїзд".
Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram-каналі.
Як відомо, подача коктейлю "Бронепоїзд" супроводжується спеціальним обрядом – поки клієнт п'є подані йому шоти, його б'ють різними предметами по касці, одягненій на голову.
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За даними видання, спочатку бармен вдарив клієнта пивним кухлем, а потім з розбігу врізав йому пивною кегою. Молодий чоловік впав і перестав відчувати ноги. Йому викликали швидку. У лікарні потерпілому діагностували перелом хребта.
На бармена завели кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 238 КК РФ («Надання послуг, що спричинили з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини»).
Слідство також повірить роботу директора та адміністратора закладу.
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