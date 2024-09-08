На думку пропагандистів, Захід дуже злякається, якщо Росія підірве ядерну бомбу на своїй території.

Російська пропаганда запропонувала побудувати макети Лондона і Вашингтона на російській території, щоб знищити їх ядерною ракетою, а потім відеозаписом цього лякати Англію і США.

Цю надзвичайно абсурдну пропозицію в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Россия 1" озвучив такий собі Олександр Михайлов - керівник "Бюро військово-політичного аналізу", який часто виступає на російських політичних ток-шоу.

Коментуючи постачання західної, зокрема британської зброї в Україну, Михайлов висловив упевненість, що "англосакси хочуть великої континентальної війни" і що військова допомога Україні нібито є прямою участю у війні. Щоб змусити "англосаксів" передумати, Михайлов і хоче побудувати на архіпелазі Нова Земля в Заполяр'ї макети західних столиць.

"Я хочу запропонувати нашим колегам. А давайте побудуємо на новоземельському полігоні ядерному копію Лондона і ще Вашингтона. І проведемо навчання. Нехай хоча б одна боєголовка нашої "Булави", що розділяється, пролетить з Атлантики в бік Нової Землі і вразить їх. Ось ці 150 кілотонн. Вразить Вашингтон і Лондон. І потім нехай 3 млрд користувачів Ютубу подивляться, який вигляд має знищення столиць Британії та США одним лише поділюваним бойовим блоком із десяти, які входять до складу кожної "Булави", - заявив Михайлов.

За його прикидками, тисяча мігрантів за "два-три тижні" зможуть побудувати з фанери центральні частини двох "англосаксонських" столиць.

Російська пропаганда: останні новини

Як писав УНІАН, російський фільм із військовою пропагандою показали на Венеціанському кінофестивалі, а тепер хочуть показати ще й на кінофестивалі в Торонто. Україна висловила офіційне обурення.

Також ми розповідали, що українська окупація Суджі раптово оголила весь абсурд російської військової пропаганди. Кремль виправдовував війну "поверненням споконвічних територій", але з'ясувалося, що навіть російське прикордоння розмовляє українською мовою.

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