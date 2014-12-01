Google Glass на базі Intel вийдуть в 2015 році

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на джерела The Wall Street Journal (WSJ).

Завдяки співпраці з Intel використання Google Glass може розширитися в таких областях, як охорона здоров'я, будівництво і виробництво, де працівникам потрібен пристрій для отримання різної інформації, який при цьому не займає руки. Для цих же цілей компанією вже запущена програма Glass at Work у співпраці з розробниками програмного забезпечення Augmedix і APX Labs.

Крім того, віце-президент з бізнес-розвитку APX Labs Ерік Джонсен повідомив WSJ, що нова версія Google Glass, швидше за все, отримає більш ємну батарею. У першій версії пристрою гаджет міг працювати максимум один день, а при довгому запису відео - лише кілька годин.

Незважаючи на все це, компанія поки ще розглядає окуляри як споживчий продукт. Понад 300 співробітників Google працюють над цим гаджетом, тоді як проектом Glass at Work займаються лише 15 осіб. Як розповіли джерела, співробітництво з Intel не змінить це співвідношення.

На даний час в Google Glass використовуються чіпи компанії Texas Instruments.

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Google представила свої інноваційні окуляри, які можуть підключатися до інтернету або смартфону, записувати відео і робити фотографії, в 2012 році в якості пристрою, націленого на масового споживача. Однак продукт не здобув успіху у широких мас і потрапив під критику з питань приватності (обговорювалося, що з допомогою такого пристрою деякі люди можуть стежити за приватним життя інших громадян). Зараз гаджет доступний тільки жителям США і Великобританії.

Процесори Intel використовуються в більшості персональних комп'ютерів. Гендиректор компанії Брайан Кржаніч, який зайняв свою посаду в травні 2013 року, має намір сфокусуватися на виробництві чіпів для переносних пристроїв.

Google використовує чіпи Intel і в інших своїх продуктах: серверах, "розумних" машинах і новому стриминговом медіапристрої Nexus Player.