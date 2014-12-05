США зробили перший крок до польоту на Марс: запущено корабель Orion

Про це пише Лента.ру з посиланням на NASA .

Основною метою польоту є тестування систем корабля Orion, який опиниться в екстремальних умовах. Апарат побуває на високій орбіті - приблизно 5,8 тисячі кілометра, що більш ніж в 14 разів вищий, ніж МКС, де перетне радіаційний пояс Землі. В щільні шари атмосфери Orion, як очікується, увійде зі швидкістю до 32 тисяч кілометрів на годину. Капсула корабля при цьому нагріється до 2,2 тисячі градусів Цельсія.

Спочатку старт корабля був намічений на 07:05 4 грудня 2014 року за часом Східного узбережжя США (14:05 за Києвом), однак не раз переносився протягом стартового вікна, що закривається у 09:44 (16:44 за Києвом). Серед причин перенесення НАСА називало судно, що пропливло поруч зі стартовим майданчиком, високу швидкість вітру (у два рази більшу за максимально допустиму для запуску), перевищення температури в двигунах центральної ступені ракети-носія (потім виявилося, що з агрегатами все в порядку) і проблеми з паливним клапаном.

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Сам корабель американці планують використовувати для польотів на Марс: у 2021 році НАСА збирається c участю Orion направити своїх астронавтів вже до Червоної планети.

Дизайн корабля Orion подібний до наявного у апаратів Mercury і Apollo, використовуваних США до 1970-х років. Загальна маса Orion перевищує 20 тонн, а його вантажний модуль конусоподібної форми має висоту більше трьох метрів і діаметр основи-близько п'яти метрів. Orion здатний транспортувати до шести астронавтів; обсяг його житлового простору дорівнює приблизно дев'яти кубічним метрам.

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Корабель спроектував і побудував американський аерокосмічний (і оборонний) гігант Lockheed Martin за участю фахівців ЄКА (Європейського космічного агентства). Європейці для цього надали американській стороні космічну вантажівку ATV (Automated Transfer Vehicle), яка зазнала суттєвої модернізації. Організація першого тестового польоту корабля обійшлася США в 370 мільйонів доларів.

Ракета-носій важкого класу Delta IV створена компанією ULA (United Launch Alliance) виключно з компонентів, розроблених і вироблених в США. На відміну від Atlas V, на ній не встановлені російські двигуни РД-180.