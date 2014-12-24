BBC: Телескоп NASA зробив унікальні знімки (фото)

Ядерний спектроскопічний телескоп НАСА, відомий як Nustar, пильніше "пригледівся" до найближчої до Землі зірки та зробив унікальні знімки Сонця, повідомляє BBC Україна.

Спершу розробники телескопу не планували використовувати його для спостереженням за Сонцем.

Він задумувався для більшої місії – вивчення далеких галактик та чорних дір.

Але зроблені апаратом знімки доводять, що Nustar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) здатен впоратися і з легшим завданням.

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Ядерний спектроскопічний телескоп Nustar вивели на орбіту в 2012 році з метою вивчення далекого космосу за допомогою жорстких рентгенівських променів.

Науковці сподіваються, що надвисока чутливість Nustar дозволить знайти відповіді на питання, які не дають їм спокою.

Наприклад, чи існують "наноспалахи" - зменшені копії гігантських сонячних спалахів.

Якщо телескоп доведе їх існування, це дозволить пояснити, чому зовнішня атмосфера Сонця набагато гарячіша, ніж його поверхня. Науковці намагаються розгадати цей феномен вже багато десятиліть.