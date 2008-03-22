Microsoft попереджає про нову атаку на Word

Корпорація Microsoft попереджає користувачів персональних комп`ютерів про можливу атаку кібер-злочинців через файли програми Word, повідомляє в суботу Інтернет версія журналу «PC World».

Проблема пов`язана з компонентом Jet Database Engine, який використовується в програмах Microsoft Office і, зокрема, в Microsoft Access. Йдеться про використання зловмисниками повсюдно вживаних текстових файлів формату doc програми Microsoft Word. Як зазначає видання, хакери можуть "посіяти шкідливий код" в ці файли і будь-яку програму, що їх відкриває, через пропуск в операційній системі Windows, на який допоки немає патча - виправлення помилки.

Будьте уважнішими, коли відкриваєте в Windows документи, особливо якщо вони у форматі doc, радять експерти. “Не відкривайте і не зберігайте файли Word, які ви одержали від джерела, що не викликає довіри, або якщо ви одержали файли несподівано від перевіреного адресата", - йдеться в повідомленні на сайті корпорації.

У ньому зазначається, що до ризику схильні користувачі багатьох версій програми Word, у тому числі Word 2007, 2003, 2002 і 2000, які не використовують Windows Vista або Windows Server 2003, Service Pack 2. Ці операційні системи мають оновлені версії Jet Database Engine і не мають помилок, повідомляє Microsoft.