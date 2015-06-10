Apple запідозрили у змові з трьома найбільшими компаніями звукозапису

Мета слідства — перевірити, чи вступили лейбли Universal Music Group, Sony Music Entertainment і Warner Music Group у змову між собою або з Apple, щоб перешкодити потоковим музичним сервісам, наприклад шведському Spotify, які працюють за так званою умовно-безкоштовною моделлю.

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Про це за інформацією The New York Times повідомляє Lenta.ru.

Першою на запит генеральних прокурорів відповіла Universal Music Group. Юристи звукозаписного лейбла підкреслили, що компанія не укладала з Sony Music Entertainment, Warner Music Group або Apple ніяких подібних угод і не планує укладати їх в подальшому.

Джордж Джепсен назвав відповідь Universal задовільною і додав, що влада продовжить стежити, щоб на музичному ринку існувала здорова конкуренція.

Компанія Apple ніяк не прокоментувала ситуацію.

Для обох генеральних прокурорів це не перша антимонопольна справа, пов'язана з Apple. У 2013 році вони вже брали участь у розслідуванні, коли компанію підозрювали у змові з книговидавцями з метою підняти ціни на електронні книги.

Apple показав свій власний музичний потоковий сервіс Apple Music 8 червня. Ціна передплати на нього в США збігається з розцінками Spotify і становить 10 доларів на місяць. При цьому у Apple Music немає опції безкоштовного використання, зате є безкоштовні перші три місяці.