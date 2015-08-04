Вчені з'ясували причину всеїдності дощових черв'яків

Дощові черв'яки існують майже в усіх куточках Землі завдяки особливим речовинам-дрилодефенсинам, які допомагають перетравлювати практично всі види рослинності та очищати поверхню ґрунту від товстого шару опалого листя.

Повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Nature Communications.

"Якщо б дрилодефенсини не існували, тоді б опале листя залишалися на поверхні ґрунту дуже тривалий час, накопичуючись в гігантські купи. Якби ви подивилися на ліси та сільську місцевість на такій альтернативній Землі, то ви б їх просто не впізнали. Вся система кругообігу вуглецю в природі була б порушена", — заявив Джейк Банді (Jake Bundy) з Імперського коледжу Лондона (велика Британія).

Як пояснюють Банді та його колеги, опале листя всіх видів дерев, чагарників та інших рослин містить в собі величезну кількість похідних фенолу та інших токсинів, які роблять їх практично неїстівними для всіх травоїдних комах і тварин, оскільки вони порушують та уповільнюють їхнє травлення.

Існує один виняток з цього правила – звичайні дощові черв'яки (Lumbricina), здатні перетравлювати компост та інші форми перегною й перетворювати його на гумус – основу будь-якого родючого грунту, що додає йому характерного чорного або темного кольору. З цієї причини Чарльз Дарвін та багато інших іменитих біологів називали хробаків "орачами природи" та найважливішим організмом на Землі.

Вчені досить давно цікавилися тим, як хробаки виробили цю здатність і як вона працює в біологічному плані, і тепер, завдяки відкриттю групи Банді, вони мають відповіді на ці питання.

Банді та його колеги зробили це відкриття завдяки новій методиці мас-спектрометрії MALDI, яка дозволила їм "просвітити" вміст шлунків дощових черв'яків та дізнатися хімічний склад буквально кожної молекули, яка бере участь у перетравлювані рослинної біомаси в їхніх шлунках.

Результатом цих пошуків стало відкриття дрилодефенсинів – особливих речовин, які нейтралізують молекули фенолів і не дають їм з'єднатися з іншими травними ферментами в кишечнику та шлунку черв'яків.

За словами біологів, у своїй ефективності ці речовини не поступаються синтетичним нейтрализаторам фенолів, які продаються на ринку.

Вони діють приблизно так само, як пральний порошок – їхні молекули приєднуються до поверхні поїдається листя та вступають в реакцію з фенолами та іншими токсинами, нейтралізуючи їх раніше, ніж вони встигають з'єднатися з іншими травними ферментами.

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За оцінками вчених, в грунті всієї континентальної Європи, в черв'яках, які в ній мешкають, міститься близько мільйона тонн лише одного з дрилодефенсинів. Оцінити важливість цієї речовини в життя черв'яків можна завдяки тому, що дані сполуки не зустрічаються в гумусі – швидше за все, кишечник отримує та переробляє їх з вже з'їденої рослинної маси.