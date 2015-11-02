У NASA показали знімки гігантських стародавніх малюнків в степах Казахстану (фото)

Знімки були зроблені за допомогою супутника та захопили більшу частину Торгайского сільського округу Казахстану, в околицях якого в новокам'яному столітті розташовувалося велике поселення, пише Lenta.ru за інформацією The New York Times.

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Самі геогліфи займають площу, яку можна порівняти з кількома футбольними полями. Вони створені з комплексу траншей, курганів і валів. Найбільші візерунки являють собою косий хрест і трьохгранну свастику, повернену проти годинникової стрілки.

Дослідники припускають, що геогліфи були нанесені на землю для відстеження руху Сонця по небу протягом дня. На їхню думку, візерунки можуть бути справою рук представників маханджарської неолітичної культури, що проживали на території Торгайского прогину 8-10 тисяч років тому.

Вчені сподіваються, що незабаром місцевість зможуть дослідити археологи.

Вперше геогліфи були виявлені археологами-аматорами за допомогою сервісу Google Earth ще в 2007 році. Фахівці з НАСА дали завдання астронавти, які перебувають на МКС, зробити більш якісні знімки цієї місцевості.