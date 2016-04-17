Астрономи визнали, що небезпечні астероїди виявилися невидимі для наземних телескопів
Астрономи визнали безперспективним пошук потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) за допомогою наземних обсерваторій.
До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши статистику виявлень навколоземних об'єктів кількома обсерваторіями, зокрема, обсерваторією Голдстоун (пустеля Мохаве, штат Каліфорнія, США), радіотелескопом Грін-Бенк (штат Західна Вірджинія, США) і обсерваторії Аресібо (Пуерто-Ріко), передає Lenta.ru.
Читайте такожАстрофізики розробили спосіб боротьби з потенційно небезпечними астероїдамиВчені визнали недостатньо повне і несвоєчасне виявлення наземними засобами спостереження навколоземних об'єкта, частина з яких може бути зарахована до ПНО. У 2015 році обсерваторія Аресібо і 70-метровий радіотелескоп обсерваторії Голдстоун разом були здатні виявити 276 унікальних навколоземних об'єкти (відповідно 253 та 131 окремо).
Фактично Аресібо виявила 95 навколоземних об'єктів, а обсерваторія Голдстоуна - 39 (тобто близько 38% і 30% від максимально можливого числа). Більшість нових навколоземних об'єктів виявляється менш, ніж за 15 днів до закриття вікна їх спостереження з Землі. Половина астероїді, що виявляються, мають абсолютні зоряні величини, великі 25, що відповідає діаметрам, меншим або рівним 30 м.
Отримані вченими дані вказують на необхідність підвищення чутливості при спостереженнях з наземних телескопів і надання більшої уваги стеженню за астероїдами з навколоземних супутників. Навіть якщо наземнийтелескоп визначить ПНО, може виявитися занадто мало часу для того, щоб встигнути відреагувати на його наближення.