Вчені: прийом аспірину при протираковій терапії підвищує шанси на виживання

Таку думку висловили вчені у своїй доповіді, передає Lenta.ru. За словами вчених, з'являється все більше свідчень того, що досить низькі дози аспірину дають помітний позитивний ефект у зниженні зростання деяких видів раку. Однак, які біохімічні механізми визначають його роль, залишається невідомим. Щоб з'ясувати це, автори статті провели ретельний аналіз наявної на даний момент наукової літератури.

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Вчені вивчили результати приблизно 50 досліджень колоректального раку, раку молочної залози і простати. З'ясувалося, що в поєднанні з іншими видами терапії, прийом аспірину сприяв зниженню смертності приблизно на 15-20%, а також зменшенню розповсюдження злоякісних утворень. Інші типи раку також виявилися уразливими для препарату, проте мале число пацієнтів не дозволило авторам упевнено це стверджувати.

Цікаво, що дослідники знайшли зв'язок між ефектом прийому аспірину і мутацією в гені PIK3CA, яка була присутня у 20% хворих. Крім того, оскільки одним з можливих побічних ефектів аспірину вважається шлунково-кишкова кровотеча, вчені запросили у авторів аналізованих досліджень додаткові дані. З'ясувалося, що серйозні або небезпечні для життя кровотечі ні в одному з випадків не спостерігалися.

Огляд підкреслює необхідність подальших рандомізованих досліджень, щоб підтвердити роль аспірину в ракової терапії та визначити механізми його дії.

Рандомізоване дослідження - це експеримент, при якому всі учасники розподіляються на дві групи, в одній з яких проводиться досліджуване втручання, а в іншій випробовувані отримують плацебо.