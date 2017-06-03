Кіберполіція дала провайдерам рекомендації по блокуванню заборонених сайтів

Департаментом кіберполіції Національної поліції України розробив низку рекомендацій для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, як заблокувати доступ до заборонених веб-ресурсів.

Так, працівники Департаменту кіберполіції зазначають такі методи блокування, як блокування за IР-адресами, за допомогою DNS та по URL.

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Найбільш ефективним методом серед них працівники поліції виділяють саме блокування ресурсів за допомогою блокування IР-адреси. Більше того, налаштування обладнання за такими рекомендаціями не потребує додаткових фінансових затрат та придбання техніки.

Кіберполіція звертає увагу користувачів, що останнім часом у мережі, з використанням прийомів агресивного маркетингу, швидко розповсюджуються спеціалізовані браузери. "Вони, під легендою надання можливості здолати обмеження доступу до заблокованих ресурсів, насправді отримують повний доступ до операційної системи та персональних даних користувача", - повідомляють в Кіберполіції.

Зазначається, що користувачі, які встановили браузери FreeU і Yandex Browser with protect піддають свої комп'ютери ризику зараження, а також віддаленого доступу до них з боку російських спецслужб.

"У подальшому, отримана зловмисниками інформація може використовуватись ними на власний розсуд. Крім того, вони таким чином матимуть змогу використовувати комп’ютери користувачів у протиправних діях", - зазначили в Кіберполіції.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса.