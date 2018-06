"Прокидайся в мирі": створений українськими волонтерами додаток-будильник отримав "срібло" міжнародного фестивалю

Мобільний додаток-будильник Wake App In Peace ("Прокидайся в мирі") став срібним призером міжнародного фестивалю Best Mobile App Awards у номінації Best Social/Lifestyle App.

У конкурсі брали участь розробники з усього світу з найновішими та найкращими мобільними додатками. Переможців визначав комітет досвідчених дизайнерів і девелоперів. Окрім цього, на результат впливало й публiчне голосування, яке проходило на сайтi.

Нагадаємо, що мобільний додаток Wake App in Peace створила команда AGAMA Digital Group та Talan Group на замовлення фонду "Повернись живим". Він збирає гроші для допомоги українським військовим, й завантажити його можна безкоштовно в Google Play Market та App Store. Кожен користувач додатка самостійно визначає, яку суму коштів буде списано з його рахунку за кожну "зайву" хвилину сну.

Міжнародна премiя Best Mobile App Awards існує з 2012 року й відзначає найкращі мобільні додатки різних операційних систем у багатьох унікальних категоріях. Cеред них: Best Designed Mobile App, Best Educational App та Best Social / Life Style App – декiлька разiв на рiк, а також Best Mobile App, Best Mobile App та Best Business & Productivity App – щорiчно.