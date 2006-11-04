Одразу шість арабських країн вирішили опанувати ядерні технології

Одразу шість арабських країн оголосили про свій намір взятися до створення власної ядерної енергетики, пише 4 листопада газета The Times.

Алжир, Єгипет, Марокко, ОАЕ, Саудівська Аравія і Туніс поінформували про відповідний намір до МАГАТЕ і попросили сприяння в цьому питанні.

Як розповів один із співробітників міжнародного атомного агентства, зацікавленість в АЕС цих країн пояснюється тим, що за допомогою атомних електростанцій значно спрощується і здешевлюється процес опріснення морської води, а це є критично важливим для держав з великими пустелями і посушливим кліматом, таких як Саудівська Аравія і Єгипет.

Представники урядів зазначених країн вже провели консультації щодо ядерного питання з МАГАТЕ. Агентство пообіцяло технічну підтримку в справі мирного освоєння атомної енергії.

На думку експертів, опитаних виданням, таке дружне прагнення арабських країн мати власну атомну промисловістю викликане міркуваннями безпеки. Єгиптяни, саудівці та інші не бажають відстати від Ірану, який успішно розвиває ядерну енергетику, завдяки чому останнім часом запретендував на роль лідера мусульманського світу.

Крім того, близькосхідні країни не влаштовує нинішній стан речей, коли єдиною країною регіону, що має в своєму розпорядженні атомні технології, залишається Ізраїль.

Нагадаємо, що Єгипет офіційно оголосив про свій намір розвивати ядерну енергетику ще в жовтні 2006 року.

Лента.ру