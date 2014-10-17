Винахід нобелівських лауреатів руйнує екосистему, вбиваючи безліч комах

Новозеландськівчені з'ясували, що світло синіх світлодіодів, за винахід яких у 2014 році присудили Нобелівську премію з фізики, приваблює в півтора рази більше комах, ніж випромінювання звичайних вуличних ліхтарів. Про згубний вплив світлодіодів на екосистему повідомляється в журналі Ecological Applications, а коротко про дослідження повідомляє Лента.ру з посиланням на інтернет-видання Tech Xplore.

Системи вуличного освітлення у розвинених країнах зараз зазвичай спираються на натрієві газорозрядні лампи, випромінюючі жовте світло. Однак комах більше тягне до синього світла, яке випромінюють світлодіоди. Людині він здається білим завдяки шару люмінофора, який "підмішує" до випромінювання синього світлодіода білизну, але комахи розрізняють справжнє забарвлення лампи.

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Щоб точно порівняти привабливість світлодіодів і натрієвих ламп для членистоногих, Стівен Поусон (Stephen Pawson) і Мартін Бэйдер (Martin Bader) розташували ліхтарі обох типів на великих листах клейкого паперу і залишили вночі на полі у сільській місцевості. Вранці вчені виявили, що світлодіод залучив на 48 відсотків більше метеликів, мух та інших комах. Подальші досліди привели до подібних результатів. Незалежно від типу, фільтрів і фірми-виробника світлодіодів, ці лампи залучали хмари комах.

Таким чином, сині світлодіоди, за винахід яких було присуджено Нобелівську премію з фізики2014 року, порушують функціонування харчових ланцюгів і притягують безхребетних з сільської місцевості у міста. Нарешті, встановлення світлодіодного освітлення у морських портах може сприяти експансії інвазивних видів (наприклад, непарного шовкопряда), відзначають вчені.