Глобальна зміна клімату має свої неочевидні наслідки.

Антарктида поступово втрачає "зайву вагу", в результаті чого континент поступово піднімається з океану. Цією вагою є кількакілометровий льодовий покрив Антарктиди, пише науковий вісник Science Alert.

Цей процес називається післяльодовиковим підняттям, і нові дослідження показують, що він є одним із наслідків глобального потепління. Лід, що тане, перетворюється на воду, яка піднімає рівень світового океану.

"Оскільки майже 700 мільйонів людей живуть у прибережних районах, а потенційна вартість підвищення рівня моря досягне трильйонів доларів до кінця століття, розуміння ефекту доміно від танення льоду в Антарктиді має вирішальне значення", — каже гляціолог з Університету Макгілла Наталя Гомес.

Відео дня

Гомес і її колеги досліджували мантію Землі під антарктичним льодовиком і виявили, що в деяких ключових областях вона особливо м’яка. Сейсмічні дані показали, що цей високий рівень в'язкості створює несподівано швидке підняття землі.

"Наші вимірювання показують, що тверда земля, яка утворює основу Антарктичного крижаного щита, змінює форму напрочуд швидко. Підняття суші від зменшеного льоду на поверхні відбувається за десятиліття, а не за тисячі років", — каже геолог Террі Вілсон з Університету штату Огайо.

3D-моделювання показало, що за умов подальшого зростання температури на планеті у наступні 500 років рівень океану зросте на 19,5 метрів.

Дослідники застерігають, що в моделі все ще багато невизначеності, зокрема через відсутність сейсмічних даних із Західної Антарктиди. І ці оцінки навіть не враховують те, що відбувається з льодом у Гренландії та горах світу.

Підвищення рівня моря вже впливає на низинні острови, такі як Кірібаті. Більша частина Південної Тарави знаходиться на висоті менше ніж 3 метри над рівнем моря. Селяни намагалися стримати океан за допомогою мішків з піском, але на початку цього року їх змило, ї морська вода затопила будинки та засмітила ґрунти і колодязі морською сіллю.

Інші новини про зміну клімату на планеті

Як писав УНІАН, танення вічної мерзлоти в Арктиці призводить до вивільнення токсичної ртуті у водну систему. За словами вчених, це потенційно може вплинути на харчовий ланцюг. Науковці стверджують, що ртуть, швидше за все, могла накопичуватися у вічній мерзлоті впродовж тисячоліть.

Також ми розповідали, що води Великого Бар'єрного рифу стали найгарячішими за останні 400 років. Вчені кажуть, що через підвищення температури коралам загрожує вимирання.

Вас також можуть зацікавити новини: