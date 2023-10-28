Результати кидають виклик деяким уявленням про те, що робить поверхню слизькою.

Чи прилипає вода до поверхні чи ні, залежить від багатьох факторів, і одним з них - тертя. Якщо хімічний склад поверхні однорідний, то можна очікувати, що вода буде стікати з неї досить швидко.

Більш складна поверхня повинна справлятися з цим завданням гірше. Нове дослідження вчених показало, що ситуація не настільки однозначна.

Поверхня, про яку йде мова, була виготовлена з кремнію і покрита "самозбірним моношаром", або SAM. Ці SAM - це молекулярні шари, які можуть рухатися подібно до рідини, але при цьому міцно пов'язані з поверхнею під ними. SAM діють як мастило між краплями води та поверхнею.

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Команда дослідників змогла контролювати ступінь утворення SAM на поверхні, знаючи на наномасштабі складність поверхні. Виявлено, що при занадто великій або занадто маленькій величини SAM вода буде швидко стікати.

"Наша робота - це перший випадок, коли для створення молекулярно неоднорідних поверхонь хтось перейшов безпосередньо на нанометровий рівень", - йдеться повідомленні провідного автора і докторанта Сакарі Лепікко з Університету Аалто. "Ми виявили, що при низькому рівні покриття вода вільно проходить між молекулами SAM, ковзаючи з поверхні. А при високому рівні покриття вода залишається на поверхні SAM і так само легко зісковзує з неї. Тільки в проміжку між цими двома станами вода прилипає і утримується на поверхні".

Завдяки SAMs команді вдалося створити найбільш слизьку рідку поверхню в світі, і це відкриття, на думку дослідників, може знайти безліч цікавих застосувань. Поверхні, що відбивають краплі, необхідні досить часто.

"Потенційними областями застосування є теплообмін в трубах, антиобледеніння і захист від запотівання. Це також допоможе в мікрофлюїдиці, де необхідно плавне переміщення крихітних крапель, і в створенні самоочищаються поверхонь. Наш контрінтуїтивний механізм - це новий спосіб збільшити рухливість крапель в будь-якому місці, де це необхідно", - додав учений.

Однак не варто очікувати, що це буде реалізовано зараз. SAMs має не тільки потенціал, але й обмеження, і це важливо пам'ятати. Але їх вивчення дозволить вченим подолати їх або винайти щось подібне, пояснив Лепікко.

"Основна проблема Sam-покриття полягає в тому, що воно дуже тонке, і тому легко руйнується після фізичного контакту. Але їх вивчення дає нам фундаментальні наукові знання, які ми можемо використовувати для створення довговічних практичних рішень", - підсумував дослідник.

Як раніше повідомляв УНІАН, група вчених в університеті Кіото створила найхолоднішу матерію у Всесвіті. Вона в три мільярди разів холодніше міжзоряного простору.

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