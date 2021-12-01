На такій парковці можна заздалегідь забронювати місце.

Львівські винахідники вирішили боротися з проблемою паркомісць у місті інноваційними методами. У місті обладнали "розумну" парковку.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

На такій парковці можна заздалегідь забронювати.

"Перед тим, як приїхати на паркінг, я можу через додаток побачити чи є вільне місце, обрати та навіть забронювати його собі", - розповів власник авто Орест, який на собі випробував переваги smart-стоянки.

Читайте такожМаєш машину-плати. Чи розвантажать платні парковки українські мегаполісиНа парковці встановили озонатори, зарядні станції для електромобілів та інші "плюшки". "Розумною" стоянку робить датчик, який визначає, чи є авто на парковці.

"Він подає сигнал на базову станцію. Радіус сигналу п'ять кілометрів. Базова станція - це мікрокомп'ютер з антеною, який приймає сигнал", - розповіла директор компанії Людмила Кобрин.

Базова станція через додаток сигналізує користувачеві, чи є вільне місце - паркувальне місце в додатку змінює колір з зеленого на сірий якщо вже зайнято. У додатку також можна дізнатися, коли місце звільнитися та оплатити простій.

Така парковка на 40 місць обійдеться в 1 тисячу доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі Києва зможуть "купити" паркувальне місце. Відповідний "розпродаж" буде проходити на спеціальному аукціоні. При цьому паркомісця можна буде купити в I та II зонах - мова йде про майданчики під бізнес-центрами, бутиками, салонами, банками та інше.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова