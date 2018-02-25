Фінал Нацвідбору Євробачення-2018: Melovin у вогні, а "The Erised" у пір'ї (фоторепортаж)

За результатами голосування журі та глядачів кращим з кращих виявився Melovin з піснею Under The Ladder.

У Києві відбувся Національний відбір на Євробачення-2018. Нарешті стало відомо, хто представить Україну в Лісабоні вже цієї весни.

За результатами голосування журі та глядачів кращим з кращих виявився Melovin з піснею Under The Ladder.

Читайте такожMelovin представить Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2018 (відео)Відкрили фінал Нацвідбору на "Євробачення - 2018" своїм виступом група Kadnay.

Переможець Melovin виступив останнім і, до речі, сам був і режисером свого номеру.

У фіналі Нацвідбору переможниця Євробачення 2016 Джамала представила прем'єру нової пісні - "Крила".

Згадати ще раз фінал Нацвідбору пропонуємо у фоторепортажі УНІАН:

Завдяки перемозі португальця Сальвадора Собрала в 2018 році 63-й конкурс Євробачення відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Рекордна кількість країн - 43 - буде брати в ньому участь.

Melovin представить свою композицію в другому півфіналі 10 травня і, якщо вона сподобається глядачам, то пройде в фінал, який відбудеться 12 травня.