Фінал Нацвідбору Євробачення-2018: Melovin у вогні, а "The Erised" у пір'ї (фоторепортаж)
У Києві відбувся Національний відбір на Євробачення-2018. Нарешті стало відомо, хто представить Україну в Лісабоні вже цієї весни.
За результатами голосування журі та глядачів кращим з кращих виявився Melovin з піснею Under The Ladder.
Читайте такожMelovin представить Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2018 (відео)Відкрили фінал Нацвідбору на "Євробачення - 2018" своїм виступом група Kadnay.
Переможець Melovin виступив останнім і, до речі, сам був і режисером свого номеру.
У фіналі Нацвідбору переможниця Євробачення 2016 Джамала представила прем'єру нової пісні - "Крила".
Згадати ще раз фінал Нацвідбору пропонуємо у фоторепортажі УНІАН:
Завдяки перемозі португальця Сальвадора Собрала в 2018 році 63-й конкурс Євробачення відбудеться в столиці Португалії - Лісабоні. Рекордна кількість країн - 43 - буде брати в ньому участь.
Melovin представить свою композицію в другому півфіналі 10 травня і, якщо вона сподобається глядачам, то пройде в фінал, який відбудеться 12 травня.