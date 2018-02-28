Концерт Білик у Львові під загрозою зриву: продюсер співачки звернувся до активістів ОУН з пропозицією

Продюсер співачки Ірини Білик Олег Збаращук запропонував активістам спільно допомогти військовим на Донбасі.

У Львові представники націоналістичних організацій пообіцяли заблокувати концерт української співачки Ірини Білик, який запланований на 6 березня.

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Таку заяву зробив активіст "Добровольчого руху ОУН" Антон Петрівський, передає ZAXID.NET.

Причиною блокування концерту стало те, що співачка в 2015 році відвідувала окупований РФ Крим, а в минулого року була помічена на святкування ювілею російського співака Філіпа Кіркорова в Кремлі.

"Ми кілька разів зв'язувалися з продюсером Ірини Білик і ставили просту вимогу, щоб співачка визнала Росію країною-агресором, а Крим – окупованою територією", – сказав виданню активіст.

Продюсер співачки Ірини Білик Олег Збаращук запропонував активістам спільно допомогти військовим на Донбасі.

"А давайте ми, 6 березня, після концерту допоможемо військовим на Сході. У нас є два волонтерських автобуси - Mercedes Sprinter. Ми завантажуємо допомогу в автомобілі і їдемо на схід. Двоє сідають в один автобус, а я з ще одним активістом - в іншій», - зазначив Олег Збаращук.