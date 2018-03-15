Вбивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: звинуваченому у вбивстві іноземцю продовжили тримання під вартою

На наступних засіданнях суд заслухає свідків.

Малиновський районний суд Одеси сьогодні продовжив термін тримання під вартою громадянина Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова, обвинуваченого у вбивстві у 2015 році українського спортсмена Сергія Лащенка.

Читайте такожЗухвале убивство чемпіона Європи Лащенка в Одесі: вкотре відклавши початок процесу, суд звернувся по допомогу до МЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, на засіданні суд ухвалив рішення продовжити іноземцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

«Також прокурор надала докази, які в подальшому долучені до матеріалів справи, і заявила клопотання про виклик свідків, які були внесені до Реєстру матеріалів досудового розслідування», - зазначили в прес-службі.

Судовий розгляд відкладено для виклику свідків.

Як повідомили в центрі правового моніторингу «Гідність», сьогодні на засіданні розглядалися письмові докази, як пояснила прокурор Світлана Кологрева, виконано важливу частину процесу, надалі будуть заслуховувати свідків звинувачення.

«В першу чергу, ці свідки були очевидцями скоєння злочину в лікарні (де був убитий Лащенко), також свідки, які бачили, як вибігали з лікарні. Ми заслухаємо запис допиту засекреченого свідка. Якщо будуть клопотання, його викличуть до суду, але його допит також буде засекреченим», - зазначила прокурор.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон Європи, майстер спорту з тайського боксу Лащенко був убитий в ніч на 8 квітня 2015 року в Одесі в лікарні №1.

Кнфлікт між двома групами людей виник у центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування стосунків сталася стрілянина, в результаті до медустанови були доставлені троє осіб, в тому числі Лащенко, з вогнепальними пораненнями. За якийсь час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Поліція у травні 2017 року завершила розслідування і передала до Малиновського райсуду обвинувальний акт стосовно громадянина Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова, підозрюваного у вбивстві Лащенка.

На початку лютого 2017 року Гасанова було доставлено до Одеси з Росії, де він був затриманий по лінії Інтерполу і поміщений в СІЗО.