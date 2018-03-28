Остап Ступка: всі українські політики - хороші актори
18:23, 28 березня 2018Суспільство
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Ступка вважає, що у його професії багато спільного з роботою українських політиків.
Остап Ступка / Фото УНІАН
Актор театру і кіно, народний артист України Остап Ступка заявив, що Верховна Рада - це модель театру, де є хороші і погані актори.
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При цьому всі українські політики є хорошими акторами, він поділився думкою під час чату на "Главреді".
За словами гостя, "політика - це ж такий своєрідний театр".
"... Верховна Рада - це модель театру, де є хороші актори, а є погані. Тобто все так само, як у театрі. Тільки ці "актори" працюють на дещо інші речі", - зазначив співрозмовник.
Як повідомляє УНІАН, нещодавно виконавець ролі Супермена збрив вуса, які обійшлися кінокомпанії в $25 мільйонів.
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