Остап Ступка: всі українські політики - хороші актори

Ступка вважає, що у його професії багато спільного з роботою українських політиків.

Актор театру і кіно, народний артист України Остап Ступка заявив, що Верховна Рада - це модель театру, де є хороші і погані актори.

Читайте такожПомер відомий український режисер

При цьому всі українські політики є хорошими акторами, він поділився думкою під час чату на "Главреді".

За словами гостя, "політика - це ж такий своєрідний театр".

"... Верховна Рада - це модель театру, де є хороші актори, а є погані. Тобто все так само, як у театрі. Тільки ці "актори" працюють на дещо інші речі", - зазначив співрозмовник.

Як повідомляє УНІАН, нещодавно виконавець ролі Супермена збрив вуса, які обійшлися кінокомпанії в $25 мільйонів.