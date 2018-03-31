Мінкульт хоче запровадити санкції через вивезення культурних цінностей з Криму до Росії

Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію Росії.

Міністерство культури України почало готувати пропозиції про застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України.

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Про це йдеться у відповіді міністерства на інформаційний запит Крим.Реалії. «Використання музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що зберігаються в музейних установах Автономної республіки Крим і місті Севастополі для експонування на виставкових проектах за межами України є незаконним», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що після анексії Криму «втрачено зв'язок з установами культури, розташованими на території півострова», але Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію сусідньої Росії.

За фактом переміщення в 2016 році з Криму в Россію 38 картин з колекції Національної картинної галереї імені. І. К. Айвазовського було відкрито кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального Кодексу ("самоправство"), відзначили в Мінкульті.

Після анексії Криму, Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.