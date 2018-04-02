В Україні знищено понад 2 мільйонів заборонених у світі протипіхотних мін - Міноборони

На час підписання угоди Україна мала п’ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану.

В Україні вже знищено понад 2 млн протипіхотних мін, які заборонені Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська конвенція).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров.

Він розповів, що в Міноборони продовжується робота щодо зменшення запасів протипіхотних мін.

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"Незважаючи на складну воєнну ситуацію, яка склалася в нас в державі, Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері протимінної діяльності, і, зокрема, Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення – так звана Оттавська конвенція", - сказав Комісаров.

У цьому зв'язку полковник підкреслив, що ця конвенція стосується заборони або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження.

"Відповідно до своїх зобов’язань, Україною вже знищено понад 2 млн протипіхотних мін, заборонених для використання, і цей процес знищення продовжується", - заявив представник Міноборони.

Оттавська конвенція або Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 року. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року, ратифікувала 18 травня 2005 року. На час підписання угоди Україна мала п’ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ (протипіхотна фугасна міна).