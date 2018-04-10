Лобода показала кругленький животик (фото)

На фото Лобода вдягена у футболку і приспущені вільні штани. Таким чином артистка оголила помітно кругленький животик.

Світлана Лобода з'явиться на обкладинці глянцевого журналу Cosmopolitan, оголивши кругленький живіт.

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Фото обкладинки опубліковано на сторінці співачки в Facebook. На фото Лобода у стоїть у футболці і приспущених вільних штанах. Таким чином артистка оголила помітно кругленький животик.

Нагадаємо, прихильники Лободи вважають, що у неї нещодавно відбулися заручини з батьком її майбутньої дитини. Ім'я коханого артистка приховує. За чутками, Світлана вагітна від соліста німецької групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.