Помер український режисер (фото)

Причини смерті українського режисера поки не називаються.

1 липня помер український кінорежисер, фотограф і журналіст Ілля Калюкін.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів блогер і фотограф Ростислав Шпук.

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"В Іллі завжди все тільки починалося і закінчувалося тільки. Неймовірно випадково закінчилося назавжди, мимохідь. Тобто скоро все почнеться заново, тільки вже не з нами...", - написав Шпук.

ЗМІ повідомляють, що Ілля Калюкін народився в 1980 році. У 2002 закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за фахом "Українська філологія". Працював журналістом. Фільм "Ксенофілія" — дебютна режисерська робота.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області в одному із сіл Бахмацького району виявили застреленим 36-річного режисера і засновника декількох етнофестивалів Леоніда Кантера.