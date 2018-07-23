Gazeta Wyborcza: Українці з безвізом їдуть в Європу за хлібом, а часом у відпустку

Кордони нікуди не поділися, але інтеграція українців у європейське суспільство почалася.

Вже 9 мільйонів громадян України мають біометричні паспорти, які дозволяють перетинати кордон Євросоюзу без необхідності відкривати візу. Лише у червні цього року такою можливістю скористалися 220 тисяч людей. Це вдвічі більше, ніж у червні 2017-го, коли, власне, необхідність відкривати візу була скасована.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що з початку 2018 року безвізом скористалися 550 тисяч українців. Їх кількість стрімко зростає не останню чергу через сезон відпусток і зростанням зацікавлення поїздками в країни Євросоюзу.

Скасування віз – одне з небагатьох досягнень влади України, яка пішла на користь простим громадянам. І президент Петро Порошенко намагається про це якомога частіше нагадувати, зважаючи на наближення виборів, запланованих на наступний рік. Безвіз хвалив і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на саміті «Україна-ЄС», заявивши, що «це зближає наші європейські народи і ще раз доводить, що українцям можна довіряти».

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Коли необхідність відкривати завчасно візи для громадян України була скасована, можна було часто почути твердження, мовляв «навіщо нам це потрібно, якщо у нас немає грошей». Оптимісти ж говорили, що українці йдуть стопами поляків, чехів і румунів, масово підкорюючи туристичні маршрути Європи. Насправді ж і ті, і інші помилялися. А правда лежить десь посередині. Сьогодні в країні здебільшого цінують можливість вільно подорожувати. В соціальних мережах повно фотографій з європейських канікул. Видання зауважує, що це право цінують також жителі окупованих Росією територій: Криму і окремих районів Донбасі, - які теж виготовляють нові українські паспорти.

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Але масово їздити на вихідні у Відень чи Прагу українці не почали. На перешкоді цьому стоять, перш за все, фінансові проблеми, адже середня зарплата в Україні становить близько 300 доларів. Тож нічого дивного, що для багатьох українців поїздка в ЄС – це в першу чергу пошуки роботи. За словами голови МЗС України Павла Клімкіна, щомісяця з України виїжджають близько 100 тисяч громадян у пошуках працевлаштування закордоном. Однак, безвізовий режим не дає права працювати. Тож на місці доводиться отримувати додаткові дозволи на тривале перебування і працевлаштування. Значна частина заробітчан отримала необхідні дозволи ще до безвізу.

Видання також зауважує, що безперешкодні подорожі також збільшили навантаження на кордонах, особливо якщо йдеться про автомобільні переїзди. Доводиться чекати по 5 годин для проходження прикордонної перевірки. Третина всіх українців, які подорожують в ЄС, користуються літаками. І у них ситуація краща. Однак, авіасполучень у порівнянні з Польщею в Україні дуже мало. Втім, європейські лоукости обіцяють виправити цю ситуацію.

«Та перед усім скасування віз дало українцям відчуття, що Європа насправді близько і що вони самі стають частиною європейської спільноти», - наголошує Gazeta Wyborcza.