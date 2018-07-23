Newsweek: Собаки з Чорнобиля переїжджають жити в США

Активісти організували програму, яка дозволяє американцям забрати собі псів з ураженої радіацією зони.

Коли на Чорнобиль спадає ніч, зграї місцевих собак скаженіють, повертаючи свої морди до неба і виючи на Місяць. Вдень вони загоряють на дорогах, настільки зарослих різними рослинами, що асфальту й не видно. Коли сотні тимчасових працівників ступають на залізничну платформу, щоб продовжити очищати місце після аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 32 роки тому, собаки кидаються до них. Ці люди – їхнє головне джерело їжі. Про це пише Newsweek.

Велика кількість собак живуть все своє життя на бетоні велетенського промислового комплексу навколо Чорнобильської атомної електростанції, де їхні друзі-працівники діляться з тваринами своїм обідом. Ці пси живуть у одному з найжорсткіших середовищ у світі. Більшість з них не доживають до четвертого дня народження.

Читайте такожПерші цуценята з Чорнобиля знайшли свої домівки у США (відео)

«Коли ми бачимо п’ятирічного пса, то називаємо його «дідом»», - сказав Newsweek радіолог Лукас Гіксон, який працює в Чорнобилі.

У чорнобильських собак не просте життя. Але, за словами Гіксона, їхня головна загроза навіть не радіація, а холод. А тим тваринам, які пережили зиму, доводиться ще мати справу з хижаками, такими як вовки і дикі кабани, які вільно бродять в зоні відчуження.

Саме тому організація «Фонд чистого майбутнього», співзасновником якої виступив Гіксон, запустила програму, яка допомагає чорнобильським собакам знайти прийомну сім’ю і отримати краще життя. На початку червня Гіксон відправив у Нью-Йорк 15 собак, яких він і його команда врятували в зоні. А аеропорту Джона Кеннеді їх чекала емоційна зустріч з прийомними сім’ями в США.

Організація готує відправку в Америку ще 15 щенят. Заявки охочих забрати собі тварин з України, будуть ретельно вивчені і перевірені, адже активісти хочуть, щоб вони потрапили в хороші руки.

«Собаки стали побічними жертвами аварії. Тож якщо ми можемо щось зробити, щоб покращити їхнє життя і дати їм надію на краще майбутнє, ми це обов’язково зробимо», - сказав Гіксон.

Видання нагадує, що після аварії на ЧАЕС 50 тисяч жителів Прип’яті були евакуйовані з зони радіоактивного забруднення. Багато з них лишили домашніх тварин в місті, розраховуючи, що пізніше за ними повернуться. Більшість з цих людей так ніколи і не повернулися в Прип’ять. Місто сьогодні лишається привидом. І собаки, які живуть в ньому, вважаються нащадками тих покинутих домашніх тварин. За підрахунками «Фонду чистого майбутнього», популяція собак в Чорнобилі зросла до тисячі.

Читайте такожКлишоногий у Чорнобилі: науковці зафільмували прогулянку бурого ведмедя зоною відчуження

«Якщо ви любите собак, то в Чорнобилі вам сподобається», - сказав виданню будівельник Тім Моллоган, який останні 9 місяців працює на АЕС над ліквідацією наслідків аварії.

Більше десятка щенят оточують його, коли він приїжджає на роботу на електростанцію.

«Хтось починає день з кави, а я з того, що гладжу собак. Ми з колегами часто говоримо про те, що було б класно забрати одного з чорнобильських псів додому», - сказав Моллоган.

Коли він дізнався про програму прийому собак, від зателефонував дружині. Вона погодилася забрати щеня з Чорнобиля. Тож веселий цуцик на ім’я Фредді полетить разом з Моллоганом в штат Джорджія цього місяця. Фредді лише три місяці. Його знайшли в господарському приміщенні за 300 футів від пошкодженого чорнобильського реактора. Перш ніж собаки відправляються в нове життя, з їхнього хутра вичищають радіоактивний пил. Кілька тижнів вони проводять в карантині, де їхній стан здоров’я ретельно перевіряють. Біолог Тім Муссеу запевняє, що пси, яких приймають сім’ї в США, не становлять жодної небезпеки для здоров’я.