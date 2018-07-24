Він б'ється за Україну, а ти сидиш у бункері та плачешся: Лойко захистив Усика від критики Бабченко

У Facebook через боксера Усика відбулася гостра перепалка між двома російськими журналістами - Лойко, який живе у США, та раніше "воскреслим" в Україні Бабченком.

Російський журналіст Сергій Лойко, який живе у США, у Facebook посперечався з російським журналістом Аркадієм Бабченком, який живе в Україні. Бабченко на своїй сторінці розкритикував українського боксера Олександра Усика через участь у бою в Москві, після чого в коментарях Лойко не залишив Бабченку аргументів крім нецензурного виразу.

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"Ну, як я і говорив - баблом і танками можна домогтися більшого, ніж просто танками. Скуповуй все підряд: олімпіади, чемпіонати, бої за чемпіонські пояси - і в підсумку десь та й спрацює. У підсумку це стане нормою. У підсумку всі звикнуть, що до тебе знову вже можна їздити. Постав людину в таку ситуацію, коли вона повинна опинитися перед вибором - стати одним з найвидатніших або завершити кар'єру, і можеш бути впевнений, у дев'яносто дев'яти випадках амбіції переможуть", - описав Бабченко своє бачення стратегії Путіна.

Він зазначив, що Усик "дійсно великий боксер, але вулиці будуть називати іменем Василя Сліпака".

У відповідь Лойко написав коментар, перейшовши на особистості: "Аркадій, тобі б убивати всіх, крім себе, коханого. По-твоєму було б класно, якщо б Усик, національне надбання України, замість Мордора поїхав би на війну, як Сліпак, загинув би там, і його ім'ям назвали би вулицю? Аркадій, до чого ти закликаєш? Ти ж сам на відміну від Сліпака не був на війні ні однієї секунди за чотири роки, навіть, як журналіст. Все вірно, ти себе бережеш. Ти вище цього. Тоді чого ти вимагаєш від Усика? Він на відміну від тебе б'ється за Україну, а ти сидиш в бункері і плачешся щодня про те, як сам себе вбив. Ти просто банальний боягуз, Аркадій, який закликає інших з дивана до героїзму", - написав Лойко.

Потім суперечка розгорілася, але незабаром завершилася тим, що Бабченко написав Лойко "йди на***уй" і більше не відповідав.

Як повідомляв УНІАН, раніше дружина Бабченка розповіла, як пережила інсценування вбивства чоловіка.