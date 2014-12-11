Мінсоцполітики має намір випередити план зі скорочення пільг

Про це розповів голова міністерства Павло Розенко в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Новий час.

Всі пільги, за словами Розенка, прибирати не будуть. Почнуть з того, що частина пільг переведуть на чисту допомогу і прив'яжуть до доходів людини. Частину пільг - монетизують.

"Ми будемо давати людям або грошовий еквівалент, або компенсацію за певний коло пільг. Дискусії певні у нас ще тривають з приводу технології застосування того або іншого варіанту. Думаю, що в найближчі дні перші кроки ми презентуємо Верховній Раді, як анонсував прем'єр-міністр. Буде внесений не дуже приємний, але потрібний для розвитку соціальної сфери законопроект", - зазначив Розенко.

В цілому програма скорочення соціальних пільг розрахована на два роки. Але Розенко має намір випередити план.

"У нас в програмі дій уряду написано, що ми будемо його реалізовувати до 2016 року, але я приймаю для себе більш амбітні завдання. Чим швидше ми наведемо порядок у системі надання пільг, компенсацій, субсидій, тим швидше наші люди отримають результат", - сказав він.

Читайте такожСкладні переговори з МВФ не дають Кабміну відразу зменшити соцвнесок до 15% - ЯценюкОднак очікувати миттєвої віддачі від реформи в цій сфері він не радить.

"Відразу результат люди не отримають. Є великі очікування у суспільства, що ми сьогодні проголосуємо закон, а завтра вже буде легше. Ні. Це складний момент. Але чим раніше ми приймемо ці рішення, тим швидше люди все одно отримають результат", - зазначив Розенко.

Навколо того, в якій послідовності буде реалізована програма скасування пільг, з кого їх знімуть, а кого залишать, в Кабміні ще триває дискусія.

Як приклад несправедливого розподілу пільг Розенко привів пільги для чиновників.

"Колишній високопоставлений чиновник, нинішній пенсіонер, який отримує 10-15 тис. грн пенсії, вже в майбутньому році, я сподіваюся, не буде мати права на безкоштовний проїзд. Вибачте - ми даємо людині державну пенсію, високу систему соціального захисту та пенсійного забезпечення - я думаю, ця людина може заплатити 2 гривні за проїзд у транспорті, - говорить він. - З іншого боку, у нас є бабуся, яка живе десь в глибокому селі, отримує 1 тис. грн пенсії і не може реалізувати своє право проїхати безкоштовно у транспорті, бо транспорту в селі у неї немає. Ось вам класичний приклад, як реалізована система пільг в Україні. Забезпечені люди мають можливість реалізувати право на пільгу, а бідна людина такого права не має. Будемо ламати цю систему.

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"Це буде досить творчо, - сказав Розенко. - Для когось будемо скасовувати, для когось будемо вводити методи адресної підтримки і монетизації".