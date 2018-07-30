Чоловік - не мішок з грішми й не плече у шоу-бізі: Ані Лорак зізналася в боргах та роботі на знос

Ані Лорак заявила, що їй не вистачає грошей.

Опальна українська співачка Ані Лорак зізналася, що витрачає набагато більше, ніж заробляє, вона - головна "годувальниця" в родині.

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"Сьогодні ситуація складається так, що поки я витрачаю більше, ніж заробляю. Я – така собі дівчинка, яка без кінця працює і яка просто страшно втомилася. Працюю просто на знос! І все, про що я мрію, трохи зменшити темп, видихнути, просто виспатися!", - розповіла зірка в інтерв'ю Dni.ru.

Лорак – головний годувальник у родині. Її чоловік Мурат, за словами співачки, – не мішок з грішми, не олігарх і не плече в шоу-бізнесі, як багато хто думає. "Це ілюзія, що у мене багатий чоловік, – розповіла артистка. – Та й у будь-якому випадку я вихована так, що завжди розраховую тільки на себе і не сиджу ні в кого на шиї".

Раніше журналісти спіймали на зраді чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу: він провів вечір в обіймах молодої киянки в караоке-клубі.