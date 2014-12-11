Мінрегіон пропонує зробити схеми теплопостачання міст обов'язковими

Як повідомила прес-служба Мінрегіону з посиланням на заступника міністра Андрія Білоусова, відповідна пропозиція міститься в розробленому відомством законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері теплопостачання».

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Як пояснив Андрій Білоусов, схема теплопостачання розробляється спеціальним інститутом і повинна закріплювати, якою має бути система теплопостачання в місті, районі і навіть в окремому будинку. Однак такі схеми, за даними Мінрегіону, відсутні приблизно в третині українських міст.

«У нас сьогодні тільки дві третини міст в Україні мають затверджені схеми теплопостачання. Це тому, що розробка цих схем законодавчо не визначена як обов'язкова. Крім того, немає чіткої норми, яка б забороняла виконувати в місті роботи, що не відповідають існуючій схемі теплопостачання», - цитує Андрія Білоусова прес-служба Мінрегіону.

За словами заступника міністра, у разі прийняття розробленого Мінрегіоном документа всі міста зобов'язані будуть розробити і затвердити схеми теплопостачання. У такому випадку подальше будівництво, реконструкція або капітальний ремонт котелень повинні будуть відповідати затвердженій схемі теплопостачання. Це ж стосуватиметься й установки автономного опалення.

Андрій Білоусов також наголосив, що схеми теплопостачання допоможуть зрозуміти, яким чином, згідно з існуючою стратегією, країна зможе замістити 50% газу в комунальній теплоенергетиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні вже озвучувалися пропозиції зробити обов'язковими схеми теплопостачання міст і запровадити штрафи за порушення цих схем. Зокрема, в 2013 році уряд пропонував Верховній Раді затвердити законопроект, згідно з яким органи місцевого самоврядування повинні були затверджувати схеми теплопостачання населених пунктів із зазначенням територій, на яких повинні застосовуватися централізована або індивідуальна системи опалення. Крім того, проектом закону пропонувалося заборонити самовільне відключення споживачів від централізованих тепломереж і централізованих систем гарячого водопостачання, за винятком випадків, коли це передбачено схемою теплопостачання населеного пункту. Необхідність внесення таких змін автори законопроекту пояснювали ситуацією, що склалася в Україні, коли люди масово відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального через дешевизну останнього, що в остаточному підсумку значно знижувало рентабельність роботи централізованих котелень і руйнувало систему централізованого теплопостачання в цілому. Однак пізніше цей законопроект було відкликано з Верховної Ради.