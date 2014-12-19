У Держдумі вважають, що в РФ занадто м'яко ставляться до українських журналістів

"Ми занадто м'яко ставимося до українських ЗМІ. 49 провідних російських журналістів - у чорних списках Києва. У нас же для їх преси всі двері відкриті. Навіщо?", - написав депутат у "Твіттері".

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Така реакція, очевидно, була викликана питанням кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка до президента Росії Володимира Путіна на великій прес-конференції 18 грудня. Нагадаємо, український журналіст запитав у російського президента про кількість російських кадрових військових, спрямованих проводити каральну операцію в Донецькій і Луганській областях, а також про те, коли буде звільнена льотчиця і народний депутат Надія Савченко та інші українські громадяни, які перебувають у полоні в Росії.