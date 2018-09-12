"Мама забороняє": скандальному Мухарському не відкрили двері власні діти (фото)

На цей раз Мухарський поскаржився, що днями приїжджав до дітей додому з подарунками, а вони не відкрили йому двері.

Екс-подружжя Антін Мухарський і Сніжана Єгорова, яка через колишнього втратила роботу, не припиняють публічно воювати.

Цього разу Мухарський поскаржився, що днями приїжджав до дітей додому з подарунками, а вони не відкрили йому двері. Діти йому сказали, скаржиться шоумен, що мама заборонила їм з ним бачитися.

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"Сьогодні поїхав до дітей з подарунками, але вони не відкрили двері. Сказали: "Мама забороняє нам з тобою бачитися!". Запитання до Павла Петренка та Ірини Луценко: хто відповість за свавілля матерів, які забороняють батькам бачитися з власними дітьми? Вже четвертий рік у відповідь - тиша!" - звернувся Мухарський до міністра юстиції та представника президента у Верховній Раді.

Антон не здався, і поруч з будинком, де живуть діти, на стіні залишив їм послання, в якому написав, що любить дітей і попросив зателефонувати йому.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Мухарський, роздягнений догола, в засніжений день прийшов до Оболонського районного суду. Там роздягнувся повністю і повісив труси на дверях суду. Прикриваючись лише папірцем із звинуваченнями, Мухарський на камеру заявив, що позов до колишньої дружини ведучої Сніжани Єгорової щодо перегляду суми аліментів та дозволу на зустріч з дітьми суд розглядає вже три з половиною роки. І весь цей час, за словами Мухарського, він з дітьми не бачиться.