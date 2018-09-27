Дискваліфікована "Міс Україна-2018" вперше прокоментувала скандал (відео)

Красуня Вероніка Дідусенко зібрала прес-конференцію.

У четвер, 27 вересня, дискваліфікована "Міс Україна" Вероніка Дідусенко зібрала прес-конференцію і вперше офіційно висловилася щодо ситуації.

Вероніка вибачилася перед усіма учасницями і членами журі за те, що приховала інформацію, що була заміжня та має сина, передає ТСН.

"Я хочу вибачитися перед членами журі перед усіма учасницями. Мені дуже шкода. Хочу вибачитися, що була не до кінця відвертою, що не дала можливості пізнати себе до кінця. Що не розповіла про те, що є сенсом мого життя. Це мій маленький син, якого я дуже люблю", - сказала Дідусенко.

Красуня пояснила, що першочергово пішла на конкурс, аби звернути увагу на свій соціальний проект, покликаний допомагати дітям.

"Почала заповнювати анкету і побачила там вимогу, яка мене приголомшила. Вимогу, щоб не було дітей. На дворі 2018 рік. Багато дівчат мріють потрапити на конкурс краси. Але для таких як я – матерів, він стає неможливим. Але це абсурдно, ті, у кого є діти, не можуть брати участь у конкурсі", - обурюється Вероніка.

Читайте такожДискваліфікована "Міс Україна-2018" отримала несподівану пропозицію

Красуня вважає цю вимогу принизливою і такою, що дискримінує жінок, у яких є діти.

Дідусенко закидають, що вона могла висловити свою позицію щодо правил конкурсу перш ніж взяти у ньому участь, однак дівчина зауважила, що тоді б навряд чи б на це звернули увагу.

"Дехто каже, що я мала можливість висловити свою незгоду до того, як заповнювала анкету. Але якби я не отримала корону, і якби я не пройшла весь цей шлях, я впевнена, нашої зустрічі з вами не було і це питання не отримало такого величезного розголосу", - зауважила Вероніка.

Також прокоментувала Дідусенко і конкурс "Місіс світу", де можуть брати участь заміжні та матері.

"Пропонується альтернатива "Місіс світу" - там можна брати участь матерям. Там є свої фільтри. На цьому конкурсі не дуже вітають жінок/, які самі виховують дитину. "Місіс світу" – конкурс для заміжніх жінок. Титул "Місіс світу" набагато поступається престижності "Міс світу". "Місіс світу" не включений до четвірки найпрестижніших конкурсів краси", - зауважила Дідусенко.

Зараз же дівчина має намір разом зі своїм адвокатом зібрати документи та звернутися до організаторів конкурсу "Міс світу", аби вони змінили правила. І щоб жінка, яка має дитину, могла брати участь у конкурсі краси.

"Хочу розпочати боротьбу з дискримінацією. Щоб жодна жінка не пережила такого приниження. Я не маю за ціль повернути корону. Я оголошую початок кампанії, я звертатимуся до лідерів світу", - повідомила Дідусенко.

Як повідомляв УНІАН, оголошена раніше переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан і наявність дітей.

Читайте такожСтало відомо, хто переміг на конкурсі "Міс Україна-2018" (фото, відео)

Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.