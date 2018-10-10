Ані Лорак випнула губи й захопила мережу новим яскравим образом (фото)

Хейтери знову звинуватили Ані Лорак у надмірному використанні фотошопу.

Опальна українська співачка Ані Лорак показала нове фото, на якому вона з'явилася в розкішному образі з яскравим макіяжем.

На опублікованому в Instagram знімку видно, що артистка втягла щоки і випнула губи.

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"Найкрасивіша", "Чарівна", "Розкішна", "Ваша ідеальність зашкалює", "Розкішна, неповторна, чудова!", "Фатальна красуня", - захоплюються дописники в коментарях.

Але знайшлися і хейтери: "Жах, звичайно!", Щоки втягнула + фотошопом витягли обличчя!", "Стала штучною".

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.