Архієпископ назвав головну загрозу для томосу про автокефалію УПЦ

За словами речника УПЦ КП, зірвати процес об'єднання "вже неможливо".

Головним фактором ризику для об'єднавчого процесу в Україні є спроба зовнішнього втручання та впливу на окремих його учасників для того, щоб цей процес загальмувати або зірвати.

Про це під час чату на "Главреді" розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій (Зоря).

"Церковне єднання є добровільним, а не примусовим процесом. І якщо хтось, особливо під надуманим або спровокованим зовнішніми силами приводом відмовляється від участі в ньому або намагається його заблокувати, то, на мою думку, об'єднавчий процес повинен рухатися далі, а така особа чи особи не повинні стати нездоланною перешкодою", - сказав архієпископ.

За його словами, зірвати процес об'єднання вже неможливо, оскільки для нього створена міцна канонічна база.

"Спроби перешкодити цьому процесу будуть, і кінцевими ініціаторами таких спроб є московські сили як за кордоном, так і тут, в Україні. Тому наше спільне завдання - і церков, і держави, і суспільства в цілому - не допустити того, щоб вони мали хоча б найменший успіх", - уклав він.

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Архієпископ зазначив, що зараз відомо про приблизно десять єпископів Московського патріархату, які підтримують об'єднавчий процес.

"Можна прогнозувати, що з часом, вже після отримання Томосу, більшість тих, хто зараз в Московському патріархаті, увійдуть до об'єднання з Українською церквою. За моїми прогнозами, це буде продовжуватися кілька років", - припустив він.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.