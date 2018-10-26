Патріарх Філарет розповів, як називатиметься єдина помісна православна церква в Україні

Назва буде – Українська православна церква офіційна, друга назва – Київський патріархат.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що єдина помісна православна церква в Україні, яка буде утворена на Об’єднавчому соборі українських православних церков, матиме офіційну назву – Українська православна церква, та ще одну назву - Київський патріархат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Назва буде – Українська православна церква офіційна, друга назва – Київський патріархат. Що стосується непорозумінь, то непорозуміння в усіх є, але непорозуміння можна залагодити», - заявив він.

«Якщо в Автокефальної церкви (УАПЦ) є якісь питання по відношенню до Київського патріархата, ми знайдемо шляхи порозуміння», - додав патріарх Філарет.

Своєю чергою, речник УПЦ КП, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) уточнив, що «всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста, всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назви – Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Сербська православна церква, Кіпрська православна церква та інші. Оскільки в Україні утворюється єдина помісна православна церква, відповідно і назва - Українська православна церква».

За його словами, це не особиста ідея УПЦ КП, а це думка, яка була обговорена за участі представництва Вселенського патріархату.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.