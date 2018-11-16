У мережі помітили цікаву деталь на фото Лорак

Користувачі мережі звернули увагу не на новий лук Лорак, а на обручку на безіменному пальці лівої руки співачки.

Опальна українська співачка Ані Лорак показала нове фото, на якому вона постала в незвичному для її дописників в Instagram луці.

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На опублікованому знімку артистка з'явилася в casual-образі - джинсах, оливковій куртці-парці та чорній кофті з написом на грудях.

Але користувачі помітили одну цікаву деталь на фотографії - обручка на безіменному пальці лівої руки Лорак.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця.

Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком. Також дописники помітили, що Лорак зняла обручку.