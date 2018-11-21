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Фото повністю оголеної Даші Астаф'євої показали в мережі

10:04, 21 листопада 2018
Суспільство
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Співачка позує біля стіни / Instagram Микита Люлько

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На знімку, яким в Instagram поділився фотограф Микита Люлько, співачка позує оголеною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Даша Астаф'єва похвалилася пишними грудьми на зйомках фільму.

Також Астаф'єва порадувала фанів новим гарячим відео. Артистка представила новий кліп на пісню Fetish.

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Теги: #Даша Астаф'єва