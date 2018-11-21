Фото повністю оголеної Даші Астаф'євої показали в мережі

На знімку співачка позує повністю оголеною.

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників черговим яскравим фото, на якому вона позує біля стіни. Читайте такожПід фото Лорак з Києва розгорілися палкі спори в Instagram На знімку, яким в Instagram поділився фотограф Микита Люлько, співачка позує оголеною. Як повідомляв УНІАН, раніше Даша Астаф'єва похвалилася пишними грудьми на зйомках фільму. Також Астаф'єва порадувала фанів новим гарячим відео. Артистка представила новий кліп на пісню Fetish.

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