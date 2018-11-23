Рада планує гармонізувати законодавство у сфері порівняльної реклами із правом ЄС

Забороняється маркування продукції знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу уповноваженої особи чи власника таких знаків.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) (№8515).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з третьої спроби проголосував 231 народний депутат із 320, зареєстрованих у сесійній залі.

У законі України "Про рекламу" законопроектом встановлюється, що порівняльна реклама - це реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи.

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Встановлюється, що у рекламі забороняється наводити інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та введення споживачів в оману або ознаки недобросовісної конкуренції, визначені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції.

Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, регулюються цим законом з урахуванням особливостей, визначених законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції.

Порівняльна реклама може містити зображення та посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння; комерційне (фірмове) найменування конкурента діяльність чи товар якого порівнюється.

Використання порівняльної реклами дозволяється, якщо вона не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики; вона порівнює однорідні (подібні) товари, які використовуються на одні й ті самі потреби, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи видом діяльності; вона об’єктивно порівнює одну або кілька матеріальних, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, включаючи ціну, суттєвих для споживача при здійсненні вибору.

Також реклама дозволена, якщо вона не дискредитує якість однорідних (подібних) товарів інших виробників та продавців чи не дискредитує діяльність інших осіб; не дискредитує репутації торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інших особливостей конкурентів або місць походження товарів.

Крім того, така реклама не повинна містити імітації товарів, захищених торговельною маркою або найменуванням.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

Серед іншого, в законі "Про захист прав споживачів" встановлюється, що підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації стосовно, зокрема, гарантійного строку та гарантійного обслуговування продукції; способу продажу, ціни або способу розрахунку ціни, наявності знижок або інших цінових переваг; основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати споживання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару.

Серед іншого, забороняється як таке, що вводить в оману, маркування продукції знаком довіри, знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного дозволу уповноваженої особи чи власника таких знаків.