Роботи фотографа УНІАН потрапили в шорт-ліст престижної премії Sony World Photography Awards
20:30, 24 лютого 2015Суспільство
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Роботи фотографа УНІАН Владислава Мусієнка з Євромайдану представлені в номінації "Сurrent affairs".
Фото Владислава Мусієнка
Переглянути роботи претендентів на нагороду в номінації Сurrent affairs можна тут.
Довідка. Sony World Photography Awards - наймасштабніший в світі конкурс фоторобіт. Призові переможцям складають 30 тисяч доларів, а також фотообладнання від Sony. Переможців обирають експерти зі Світової академії фотографії та Світової організації фотографії.
Фото Владислава Мусієнка
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