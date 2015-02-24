Роботи фотографа УНІАН потрапили в шорт-ліст престижної премії Sony World Photography Awards

Переглянути роботи претендентів на нагороду в номінації Сurrent affairs можна тут.

Довідка. Sony World Photography Awards - наймасштабніший в світі конкурс фоторобіт. Призові переможцям складають 30 тисяч доларів, а також фотообладнання від Sony. Переможців обирають експерти зі Світової академії фотографії та Світової організації фотографії.

Фото Владислава Мусієнка