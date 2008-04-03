Кабмін хоче мати Уповноваженого з питань антикорупційної політики

Кабінет міністрів України ініціює введення інституту урядового Уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК журналістам у Кабінеті міністрів.

У той же час, за його словами, уряд сьогодні на засіданні прийняв рішення про проведення міжнародної експертизи відповідного проекту постанови на предмет відповідності вимогам Моніторингового комітету Ради Європи.

«Цей проект постанови також припускає затвердження відповідного положення про інститут уповноваженого. Але оскільки ця тема є дуже чутливою, було запропоновано провести міжнародну експертизу», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр також уточнив, що проект постанови припускає введення і затвердження відповідної методики проведення антикорупційної експертизи проектів законів і нормативно-правових актів уряду і Президента.

За словами М.ОНІЩУКА, у разі запровадження в Україні інституту Уповноваженого з питань антикорупційної політики, ця посада перебуватиме в юрисдикції Міністерства юстиції.

Крім того, міністр повідомив, що сьогодні на засіданні уряду ухвалено рішення щодо надання Міністерству юстиції функції органу, відповідального за формування антикорупційної політики в державі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Водночас М.ОНІЩУК наголосив, що нові повноваження Мін’юсту не пов’язані із кримінальною юстицією, тобто, сферою, що стосується виявлення правопорушень та притягнення до відповідальності. “Це повноваження правоохоронних органів. Відповідно, Мін’юсту не надаються права одержувати матеріали оперативних чи кримінальних справ.

Мова йде про координацію та відповідальність у частині розробки антикорупційних планів дій, стратегій та їх виконання”, – підкреслив він.

За його словами, необхідність створення органу, який не матиме правоохоронних функцій, здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також пропонуватиме нові стратегію та заходи боротьби проти корупції, є однією із головних рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), наданої за результатами оцінки стану корупції в Україні.

Згідно з рішенням уряду, на Міністерство юстиції покладаються функції щодо розроблення заходів із реалізації антикорупційної політики, координації центральних органів виконавчої влади у виконанні цих заходів, підготовки щорічних звітів про їх виконання, здійснення антикорупційної експертизи проектів актів, аналізу законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень та підготовка пропозицій, збору та аналізу статистичних даних та іншої інформації щодо корупційних правопорушень в Україні.