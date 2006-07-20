З 7 серпня на в’їздах до Києва працюватимуть патрулі

З 7 серпня поточного року на всіх в’їздах до Києва запрацюють спеціальні патрулі, які впорядковуватимуть рух транзитного вантажного транспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Іван САЛІЙ.

Він нагадав, що з метою поліпшення організації дорожнього руху та його безпеки, покращення екологічного стану та підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі Києва видано розпорядження КМДА “Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажного транспорту в м.Києві”, яке передбачає, зокрема, заборонити заїзд вантажного транспорту вантажопідйомністю понад 2,5 тонн в межі Києва, крім проспекту Бажана, Столичного шосе, вулиці Академіка Заболотного, Великої Кільцевої дороги, проспекту Академіка Палладіна, Північного на півкільця, Мінського проспекту, вул. Полярної, вул. Богатирської, просп. Московського, просп. Ватутіна, вул. Братиславської, Броварського проспекту.

На виконання цього пункту рішення, відповідні служби КМДА та столичного ДАІ створюють зараз спільні патрулі, з якими водії вантажівок будуть узгоджувати свій подальший маршрут. На замовлення міської влади вже виготовляться та на днях будуть встановлені на під’їздах до столиці спеціальні великі щити, які інформуватимуть водіїв великих вантажівок про необхідність руху по об’їзній дорозі. Ті ж машини, які доставляють вантаж саме у Київ, мають отримати спеціальний дозвіл на в’їзд у межі міста, в якому зазначено можливий час його пересування та маршрут. Водночас мерія поки не визначилась, скільки коштуватиме такий дозвіл, існує варіант, що навіть буде безкоштовним, але поки обговорюється сума в 400-450 грн. Передбачається, що перед видачею дозволу перевірятиметься технічний стан вантажівки. При наявності дозволу, щоб машину надалі не зупиняли в межах міста, пропонується на правій стороні лобового скла вішати спеціальний знак – червоний чи синій, залежно від того, постійно це курсуючи вантажівка чи проїжджає один раз.

Місця для облаштування тимчасових стоянок для вантажівок ще в процесі узгодження, оскільки на сьогодні вся приміська територія викуплена, крім земель, які належать Кабінету міністрів України та Міністерству аграрної політики. Тому міська влада планує провести з ними переговори щодо можливості тимчасового використання цих земель. Стоянки матимуть сервісні центри, невеличкі готелі, заклади харчування.

Водночас, рух вантажних автомобілів, які обслуговують місто, згідно з прийнятим рішенням, буде обмежено по проспекту Бажана, Південному мостовому переходу, проспекту Ватутіна, Московському мосту, Московському проспекту, Броварському проспекту (від шляхопроводу з вулицею Червоногвардійською до мосту “Метро”), мосту “Метро”, Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вул., просп. Возз’єднання, мосту Патона, бульв. Дружби народів, вул. Горького в години пік в період з 7.00 до 10.00 ранку та з 16.00 до 20.00 ввечері. Крім того, заборонено в’їзд вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни (якщо дорожніми знаками не обумовлено іншого), а також тракторів, самохідних машин і механізмів (крім авто аварійних та оперативних служб) в центральну частину Києва, обмежену вул: пл. Перемоги - Повітрофлотський шляхопровід – просп. Чорновола – вул. Глибочицька – вул. Верхній (Нижній) Вал – вул. Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – бульв. Дружби народів – пл. Либідська – вул. Горького – вул. Любченка (вул. Ковпака) – вул. Боженка – вул. Жилянська – пл. Перемоги. Заїзд вантажного транспорту з вантажем, який швидко псується, в центральну частину міста дозволено з 20.00 до 7.00 ранку.

У зв’язку з цим, планується організувати також патрулі на кордонах районів столиці, які будуть зупиняти вантажівки, які випадково проскочать в заборонену зону чи їхатимуть в недозволений час. По всіх районах дано доручення організувати спеціальні місця відстою для таких машин.

Міська влада також має намір вивчити машинопотік у місто приміських мікроавтобусів та автобусів. На її переконання, цей транспорт також має об’їжджати центр столиці і висаджувати пасажирів, як варіант, біля кінцевих станцій метрополітену.

За оприлюдненою інформацією, для забезпечення міста всіма необхідними дорожніми та інформаційними знаками для водіїв, місто виділило близько 1 млн. грн.

На переконання І.САЛІЯ, реалізаціях всіх передбачених розпорядженням заходів не тільки дозволить покращити ситуацію на дорогах з заторами, покращити екологію, а й підприємці для своєї зручності перенесуть свої склади з центру на околиці міста, що визволить додаткові приміщення та території для більш ефективного використання.